Congedo del brigadiere Santino Pelusio il saluto del sindaco di Guardiagrele
Il 12 gennaio ha segnato la conclusione della carriera del brigadiere Santino Pelusio, dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri, di cui 37 a Guardiagrele. Il sindaco della città ha espresso il proprio saluto e ringraziamento per il contributo di Pelusio alla comunità locale, riconoscendo il suo impegno e dedizione nel corso degli anni.
Si è concluso lo scorso 12 gennaio il lungo percorso di servizio del brigadiere Santino Pelusio presso l’Arma dei carabinieri, congedato dopo 41 anni di carriera militare, di cui 37 trascorsi nella caserma di Guardiagrele. A rendergli omaggio è stato anche il sindaco di Guardiagrele, Donatello Di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
