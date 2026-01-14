Congedo del brigadiere Santino Pelusio il saluto del sindaco di Guardiagrele

Il 12 gennaio ha segnato la conclusione della carriera del brigadiere Santino Pelusio, dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri, di cui 37 a Guardiagrele. Il sindaco della città ha espresso il proprio saluto e ringraziamento per il contributo di Pelusio alla comunità locale, riconoscendo il suo impegno e dedizione nel corso degli anni.

