Guardiagrele il sindaco Di Prinzio | Il presidio ospedaliero è centrale nella sanità abruzzese

Il sindaco di Guardiagrele, Di Prinzio, sottolinea l'importanza del presidio ospedaliero Santissima Immacolata, definendolo un elemento centrale nella sanità abruzzese. Descritto come un reparto efficiente, dotato di attrezzature adeguate, il presidio svolge un ruolo strategico nel sistema sanitario regionale, contribuendo alla qualità dell’assistenza e alla copertura dei bisogni della comunità locale.

«Il Santissima Immacolata è oggi un presidio efficiente, ben attrezzato e con un ruolo strategico nel sistema sanitario regionale». È quanto emerge dalla nota inviata dalla Asl al sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio, in risposta alla richiesta di chiarimenti sull’attuale programmazione riservata alla struttura ospedaliera. Dopo l’avvio dei lavori nella sede e un confronto con il direttore generale Mauro Palmieri, il primo cittadino aveva chiesto alla Direzione aziendale di dettagliare le prospettive per il presidio. La risposta è arrivata lo scorso 15 gennaio, tracciando un quadro positivo e confermando la centralità di Guardiagrele nel sistema sanitario territoriale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

