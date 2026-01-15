Cartelle esattoriali Milia | Il Comune aderisca alle misure di rottamazione

Milia invita il Comune a partecipare subito alle misure di rottamazione delle cartelle esattoriali. Questa iniziativa permetterebbe ai cittadini di regolarizzare i propri debiti con l'ente, beneficiando di condizioni più agevoli e sostenibili. L'adesione alle misure di rottamazione rappresenta un’opportunità concreta per alleviare il peso delle sanzioni e degli interessi di mora.

“Il Comune aderisca immediatamente alle misure di rottamazione delle cartelle esattoriali, consentendo ai cittadini di estinguere i propri debiti con l'ente senza il peso insostenibile di sanzioni e interessi di mora”. A dichiararlo in una nota è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia. “Già lo scorso anno l’Amministrazione non ha aderito, privando di fatto molti contribuenti di uno strumento di equità fiscale che avrebbe consentito una boccata d’ossigeno fondamentale, soprattutto in un momento di crisi economica come quello odierno”. “Sentiamo ripetere costantemente che i conti del Comune sono finalmente a posto: se i conti sono risanati, non si ravvedono motivi ostativi per aderire alla rottamazione - dichiara il capogruppo - con meno tasse e più servizi, partendo proprio dal permettere ai reggini di regolarizzare la propria posizione”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

