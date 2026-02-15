Il Consorzio di bonifica si trova al centro di un paradosso: le spese legali legate alle cartelle esattoriali 630 sono diventate insostenibili. Gli agricoltori e le imprese coinvolte si lamentano perché devono affrontare costi crescenti per difendersi, spesso ingenti rispetto alle somme richieste. In alcune situazioni, le spese legali superano di gran lunga le cifre delle cartelle stesse, creando una situazione difficile da gestire per chi si trova coinvolto.

C’è un paradosso che accompagna la battaglia sulle cartelle 630 del Consorzio di bonifica, contestate dagli agricoltori e imprese: il costo per le spesi legali non indifferente per le casse dell'Ente stesso. Nel 2025, nel complesso, la somma iscritta è stata pari a 1,2 milioni di euro, e a pesare è stato soprattutto il contenzioso tributario: 440mila euro, ai quali si vanno ad aggiungere altri 172mila euro spesi per rimborsare gli avvocati della controparte quando l'Ente ha perso le cause. In totale oltre 600mila euro, poi ci sono 378mila euro per la difesa nei contenziosi amministrativi, civili e penali; 150mila euro per i risarcimenti dei danni e altri 50mila per transazioni stragiudiziali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Consorzio, il paradosso delle cartelle esattoriali: spese legali alle stelle

La recente vicenda della bufera ’Verde Manara’ evidenzia un aumento delle spese legali e criticità nell’ufficio tecnico di Usmate.

Milia invita il Comune a partecipare subito alle misure di rottamazione delle cartelle esattoriali.

