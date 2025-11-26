Quando arriva la Carta Docente per tutti gli insegnanti | ancora ritardi per i precari che hanno vinto i ricorsi

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che fine ha fatto la Carta docente da 500 euro, la cui erogazione avrebbe dovuto in teoria partire già lo scorso 19 novembre? La Flc Cgil denuncia che il bonus è ancora in ritardo, e tantissimi docenti precari, che hanno vinto i ricorsi in tribunale, non hanno ancora ricevuto gli importi dovuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

