Carnevale San Valentino e motori | un weekend di festa e passione in città e in provincia

Venerdì 13 febbraio, Bobbio si riempie di vita con eventi diversi. In piazza Duomo si svolgono incontri di botanica e acquerello, mentre al Seminario Vescovile si tiene un altro appuntamento. Nel frattempo, in città e in provincia, si accendono le feste di Carnevale, con maschere e carri, e si respira già l’atmosfera di San Valentino. Tre giorni di passione e incontri, tra tradizioni e divertimento, in un weekend che non dà tregua.

Sfilate in maschera, concerti, presentazioni di libri e spettacoli teatrali. A Piacenza Expo arriva Marco Melandri: tutti gli eventi del fine settimana piacentino Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio all'Arci Rathaus, Arci Belleri e Cooperativa Infrangibile tre giorni di incontri nell'ambito dell'evento "All eyes on humanity" Venerdì 13 febbraio al Seminario Vescovile l'incontro "Gli Etruschi: i più religiosi tra gli uomini. La rivelazione di Tages" Venerdì 13 febbraio alla Galleria Biffi arte la presentazione del libro "Un lungo incanto: i miei anni Settanta" di Mauro Molinaroli Venerdì 13 febbraio all'oratorio della Chiesa di San Quintino di Gossolengo polentata benefica a favore della Casa Don Venturini Venerdì 13 febbraio al Teatro Municipale il quarto appuntamento della Stagione concertistica con la Filarmonica Arturo Toscanini Venerdì 13 febbraio al Train Station di Pontedellolio torna l'appuntamento con Club:Mode Friday con la musica di Dr.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Bobbio San Valentino Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdere Napoli si prepara a un weekend ricco di eventi per Carnevale e San Valentino nel 2026. Carnevale di Marca: sette sfilate colorano la provincia tra musica, carri e gruppi in festa questo weekend. Questo fine settimana, il Carnevale di Marca anima la provincia con sette sfilate. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. - SAN VALENTINO TRA I BANCHI DI SCUOLA #fypviral #foryou Ultime notizie su Bobbio San Valentino Argomenti discussi: A Chieri...un amore di Carnevale: San Valentino tra maschere, carri e coriandoli; Maschere, balli e dolci nel weekend di San Valentino e Carnevale a Cremona; Cosa fare a Milano nel mese delle Olimpiadi, Carnevale, San Valentino e MFW; Carnevale, San Valentino e il fermento delle Olimpiadi: febbraio da favola per Milano. Weekend del 14 e 15 febbraio a Genova, cosa fare? Da San Valentino a Carnevale, gli eventi da non perdereIl weekend di San Valentino e Carnevale a Genova si preannuncia più vivo che mai. Tra sfilate in maschera che colorano le vie del centro, approfondimenti geopolitici di respiro internazionale, grandi ... mentelocale.it San Valentino e Carnevale al Maximall Pompeii: gli eventiMomenti speciali per tutta la famiglia - San Valentino, Carnevale e un viaggio nel magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie per concludere il ciclo di eventi con ... ilmattino.it Cercate un dolcetto veloce per il giorno di San Valentino Preparate questi bellissimi cuoricini con nutella e nocciole di Ricetta: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 3 cucchiai di nutella 30 gr di nocciole 1 uovo Latte Granella di zucchero Procedimento: Srotola - facebook.com facebook Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.