Cellino San Marco torna l' appuntamento con MascheriAmo il Carnevale le vie del paese in festa

Cellino San Marco si prepara a riempire le strade di allegria domenica 15 febbraio. Alle 15, il paese si anima con la quarta edizione di “MascheriAmo il Carnevale”. Le vie saranno piene di maschere, musica e tanta voglia di divertirsi. La comunità si riunisce per condividere un pomeriggio di festa, con bambini e adulti pronti a scatenarsi tra coriandoli e allegria.

