Genova Pra’ | il Carnevale torna con i Puffi tra giochi maschere e la tradizionale pentolaccia per i bambini

Genova Pra’ si anima con il ritorno del Carnevale dei Puffi, una festa che invita i bambini a vestirsi con maschere colorate e a partecipare a giochi tradizionali, in un pomeriggio di allegria organizzato dalle Piscine di Pra’ e dal Gruppo Sportivo Aragno.

Carnevale in festa a Genova Pra’: Puffi, giochi e una pentolaccia per i più piccoli. Un pomeriggio di festa e divertimento attende i bambini di Genova Pra’ martedì 17 febbraio 2026, con il “Carnevale dei Puffi” organizzato dalle Piscine di Pra’ e dal Gruppo Sportivo Aragno. L’evento, pensato per celebrare il Martedì Grasso, promette giochi, maschere e la tradizionale pentolaccia, offrendo un’alternativa allegra e coinvolgente per le famiglie del quartiere. Un’iniziativa per riscoprire il valore del gioco e della comunità. L’organizzazione del “Carnevale dei Puffi” rappresenta un ritorno all’attenzione per le attività dedicate all’infanzia e alla famiglia, in un periodo in cui la digitalizzazione rischia di erodere il senso di comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Martedì Grasso, il 17 febbraio, le Piscine di Pra' si trasformano per il Carnevale dei Puffi, un evento che attira famiglie e bambini con maschere colorate, giochi e una pentolaccia gigante che rompe il ritmo della festa.

