A Chieriun amore di Carnevale | San Valentino tra maschere carri e coriandoli

A Chieri si prepara una giornata diversa dal solito per San Valentino. Sabato 14 febbraio, nel cuore della città, si terrà la tradizionale sfilata dei Carri Allegorici e dei figuranti. Le strade si riempiranno di colori, maschere e coriandoli in un Carnevale che diventa anche un modo per festeggiare l’amore. La città si anima per un evento che unisce divertimento e tradizione, attirando cittadini e visitatori curiosi di vivere un San Valentino diverso dal solito.

A Chieri sarà un. “Amore di Carnevale!” La sfilata dei Carri Allegorici e dei figuranti si svolgerà sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino. Era prevista per il 24 gennaio, ma è stata poi annullata per motivi indipendenti dalla volontà del Comune e degli organizzatori. Questo il nuovo percorso: partenza alle ore 14.15 da Piazza Quarini. Si proseguirà lungo via Roma, viale Diaz, via Principe Amedeo, via delle Orfane, via Palazzo di Città, via Vittorio Emanuele II, con arrivo in Piazza Dante. Apriranno la sfilata i carri realizzati a Chieri, quello della Scuola primaria dell'Istituto Santa Teresa "La carica dei CENTOSES"SANTA", e il carro delle Parrocchie Chieresi con tema "I clown di Chieri".🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Chieri Carnevale Carri, maschere, coriandoli e dolci: gli appuntamenti di Carnevale nelle Marche Le strade delle Marche si riempiono di carri, maschere e coriandoli per Carnevale. Carnevale di Oulx 2026: una giornata tra coriandoli, carri allegorici, goffre e toro meccanico Questa mattina, le strade di Oulx si sono riempite di colori e rumori. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Chieri Carnevale Argomenti discussi: Un amore di Carnevale; Chieri. Sabato 14 febbraio il Carnevale di San Valentino; Un menù speciale nei Fiorfiore Café per San Valentino; Aperture straordinarie anagrafe. A San Valentino si progetta insieme il futuro: General Srl apre le porte della filiale di via San Martino a Varese con l’evento “Un architetto per voi”, pensato per le coppie che sognano casa. Il 12 e 13 febbraio consulenze gratuite di coppia con un architetto facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.