Carnevale maxi sequestro della Finanza | blitz tra Napoli Casoria Giugliano e Qualiano

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 500mila articoli durante un blitz nelle città di Napoli, Casoria, Giugliano e Qualiano. La confisca è stata effettuata perché i prodotti potevano rappresentare un rischio per la salute dei cittadini. Gli agenti hanno trovato maschere, coriandoli e costumi privi di etichette e certificazioni di sicurezza, pronti per essere venduti durante il Carnevale.

Oltre 500mila articoli potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista del Carnevale. I prodotti, risultati non sicuri, privi di etichettatura conforme e in alcuni casi contraffatti, erano destinati in larga parte ai bambini e pronti per essere immessi sul mercato. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, con sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 30mila euro.