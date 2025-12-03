Riciclaggio e corruzione al casinò di Saint Vincent | 150 finanzieri sequestrano 5 milioni di euro indagati dieci torinesi
Ci sono almeno dieci persone residenti a Torino e provincia tra i 33 indagati nell’inchiesta che ha documentato una serie di gravi irregolarità al casinò di Saint Vincent, in provincia di Aosta. Per 25 di loro ieri, 2 dicembre, è scattato il sequestro cautelare di 5 milioni di euro tra contanti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
