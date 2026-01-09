Genova finanzieri e doganieri sequestrano due tonnellate di cocaina stroncato traffico da 1,5 miliardi

A Genova, finanzieri e doganieri hanno sequestrato due tonnellate di cocaina provenienti dalla Colombia, un intervento tra i più rilevanti degli ultimi anni. Il carico, destinato al mercato europeo, rappresenta un colpo importante al traffico illecito, stimato in circa 1,5 miliardi di euro. L’operazione testimonia l’efficacia delle forze di contrasto nel combattere le reti criminali internazionali.

