Studente 18enne accoltellato davanti a una scuoladopo una lite su un autobus Indagini in corso

Un episodio drammatico si è verificato a Sesto San Giovanni, dove un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un coltello dopo una lite su un autobus, poco prima dell'uscita dalla scuola. L'aggressione, avvenuta intorno alle 12, ha sconvolto la comunità. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e le circostanze dell'accaduto, mentre si cerca di garantire la sicurezza degli studenti.

Uno studente di 18 anni è stato accoltellato all'uscita della scuola a Sesto San Giovanni. L'aggressione è avvenuta attorno alle 12.30 davanti a un istituto scolastico.

Sesto, 18enne accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. Aggressori in fuga - Il movente del raid potrebbe essere ricondotto a una lite avvenuta il giorno prima all'interno di un autobus

Sesto San Giovanni, studente 18enne aggredito all'uscita da scuola: accoltellato da tre coetanei - La vittima, un ragazzo egiziano, è stata trasportata d'urgenza al Niguarda.

Studente accoltellato a Milano, 18enni rischiano fino a 20 anni. L'aggressione brutale e i messaggi: «Domani schiatta e ti danno omicidio» - Per le imputazioni loro contestate, incluse le aggravanti, i due 18enni che hanno aggredito il ragazzo

