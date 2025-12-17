Studente 18enne accoltellato davanti a una scuoladopo una lite su un autobus Indagini in corso

Un episodio drammatico si è verificato a Sesto San Giovanni, dove un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un coltello dopo una lite su un autobus, poco prima dell'uscita dalla scuola. L'aggressione, avvenuta intorno alle 12, ha sconvolto la comunità. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e le circostanze dell'accaduto, mentre si cerca di garantire la sicurezza degli studenti.

Studente accoltellato a Milano, interrogati i cinque aggressori

