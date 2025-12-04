Minorenne accoltellato durante una lite in comunità ricovero d' urgenza | è in prognosi riservata

Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi. Un minore originario del Bangladesh è rimasto ferito ieri in via delle Dune, all’interno di una comunità alloggio per minori di Villa Literno, dopo una lite degenerata in un accoltellamento.Secondo una prima ricostruzione, il confronto verbale tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minorenne accoltellato durante una lite in comunità, ricovero d'urgenza: è in prognosi riservata

Argomenti simili trattati di recente

Diciannovenne accoltellato al Colosseo da pusher minorenne, si è rifiutato di comprare la droga Vai su Facebook

Lite violenta tra minorenni, 17enne accoltella un coetaneo: arrestato - Un 17enne è finito in comunità dopo aver accoltellato un coetaneo al culmine di una lite sul lungomare del reggino. Segnala quicosenza.it

Accoltella coetaneo al culmine di una lite, arrestato 17enne - Ha accoltellato un coetaneo all'esterno di un locale notturno, sul lungomare di San Ferdinando (Reggio Calabria). Si legge su msn.com

Ragazzino di 17 anni accoltella al collo un coetaneo durante una lite: il tentato omicidio - Ha 17 anni ed è già accusato di tentato omicidio. Riporta milanotoday.it

Accoltella un ragazzo al collo durante una lite a Codogno: 17enne arrestato per tentato omicidio - Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri di Codogno (in provincia di Lodi) con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un coetaneo. Riporta fanpage.it

Codogno, ragazzo accoltellato al collo durante una lite sulla panchina: arrestato un 17enne per tentato omicidio - Forse c’era stato qualche screzio, si era parlato persino di una sigaretta chiesta e rifiutata, ma nulla che lasciasse presagire ciò che sarebbe accaduto. milano.corriere.it scrive