Battaglia delle Arance di Ivrea | il Carnevale dove si lancia per la libertà

Quando l’inverno avvolge Ivrea, la città si trasforma. La Dora si fa più fredda e l’aria si riempie di profumo di agrumi. Inizia la Battaglia delle Arance, un carnevale che ogni anno attira migliaia di persone. La gente si prepara a lanciare arance per celebrare la libertà e la storia della città. È un momento di festa e di emozioni forti, che richiama tradizione e passione.

Quando in inverno la Dora Baltea si fa più fredda e il profumo degli agrumi riempie l'aria di Ivrea, questa città piemontese ai piedi delle Alpi diventa teatro di uno degli eventi più straordinari d'Italia. Qui, tra le sue piazze medievali e le sue strade acciottolate, si rinnova da oltre due secoli una tradizione che racconta di libertà e rivolta. Non si tratta del solito carnevale fatto di maschere e coriandoli: il Carnevale di Ivrea è una rievocazione storica vibrante, dove migliaia di persone si ritrovano per commemorare una leggenda e per lanciare oltre 700 tonnellate di arance in una battaglia simbolica che rappresenta la lotta del popolo contro l'oppressione.

