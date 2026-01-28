carnevale di ivrea domenica 15 febbraio la battaglia delle arance

Domenica 15 febbraio torna il Carnevale di Ivrea con la tradizionale Battaglia delle arance. Centinaia di persone si preparano a vivere questa festa, che ogni anno attira visitatori da tutta Italia. Le strade si riempiranno di colori e di energia, mentre i partecipanti si lanceranno arance a vicenda in una lotta che dura tutta la giornata. La città si mobilita per organizzare l’evento, che resta uno dei momenti più attesi dell’anno.

Torna il Carnevale di Ivrea con il suo momento più atteso, la Battaglia delle arance, in programma domenica 15 febbraio 2026. La città si trasformerà in un’arena a cielo aperto tra colori, adrenalina e storia, con nove squadre di aranceri a piedi e oltre 50 carri da getto che si sfideranno in un combattimento all’ultimo frutto, rievocando la storica ribellione popolare contro la tirannia. La giornata sarà un susseguirsi di emozioni tra piazze colorate di arance e bandiere, il corteo storico con la Vezzosa Mugnaia e il Generale e il coinvolgimento attivo di migliaia di spettatori. Un evento unico al mondo dove storia, spettacolo e partecipazione si fondono in un’esperienza indimenticabile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Approfondimenti su Carnevale Ivrea

La città di Ivrea si sta preparando per uno degli eventi più attesi dell’anno: la Battaglia delle Arance.

Il Carnevale di Ivrea prende il via con l’Epifania, un evento tradizionale che segna l’inizio delle celebrazioni.

Ultime notizie su Carnevale Ivrea

Argomenti discussi: Carnevale di Ivrea 2026: date, programma e i biglietti per la Battaglia delle Arance; Carnevale di Ivrea, il programma con la storica Battaglia delle Arance; Torna il Carnevale di Ivrea con la Battaglia delle Arance: il clou dal 12 al 17 febbraio 2026; Carnevale di Ivrea, la città si prepara alla Battaglia delle Arance: 9 squadre di aranceri a piedi sfideranno 50 carri.

