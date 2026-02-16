Carnevale di Castrovillari successo per la prima sfilata
Il Carnevale di Castrovillari ha riscosso grande successo durante la prima sfilata della 68ª edizione, attirando decine di migliaia di spettatori. La strada principale si è riempita di carri allegorici vivaci e maschere elaborate, mentre le note di bande musicali hanno riempito l’aria. La partecipazione massiccia di cittadini e turisti ha trasformato il centro storico in un grande spettacolo di allegria e colori.
Carnevale di Castrovillari: folla, colori e spettacolo alla prima sfilata della 68ª edizione. Il Carnevale di Castrovillari, giunto alla sua 68ª edizione senza mai conoscere interruzioni, ha inaugurato la prima grande sfilata con un'esplosione di colori, musica e partecipazione popolare. Un serpentone festoso lungo oltre due chilometri ha attraversato la città, richiamando migliaia di visitatori non solo dalla Calabria ma anche dalle regioni limitrofe, confermando ancora una volta il ruolo dell'evento come appuntamento carnascialesco più importante del Meridione. Organizzato dalla Pro Loco Castrovillari in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, il Carnevale ha visto sfilare sei gruppi mascherati in concorso, uno fuori concorso e tre carri allegorici, accompagnati da bande, street band e gruppi folklorici internazionali.
