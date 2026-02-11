Carnevale di Paperino La sfilata è un successo Bambini protagonisti

Domenica pomeriggio, le strade di Paperino e Iolo si sono riempite di colori e allegria. Centinaia di persone si sono riversate nei due paesi a sud di Prato per assistere alla sfilata di Carnevale. I bambini hanno preso il centro della scena, vestiti con costumi vivaci e pieni di fantasia. La festa ha avuto un grande successo, con tanta musica, balli e risate che hanno coinvolto grandi e piccini.

Grande successo di pubblico, domenica, per le sfilate di Carnevale di Paperino e Iolo. Centinaia le persone che si sono riversate nei due paesi a sud di Prato per festeggiare la festa più divertente dell'anno. Il carnevale ha beffato anche il meteo, fino all'ultimo infatti era prevista pioggia, e tutto si è svolto come da programma. A Paperino, per la mancanza di spazi adeguati, erano 6 anni che non si svolgeva la classica parata, è stata quindi un'emozione particolare per gli organizzatori ritornare a far sfilare i carri direttamente costruiti dai volontari dell' Associazione Carnevale Paperino.

