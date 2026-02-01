La prima sfilata del Carnevale di Viareggio 2026 ha conquistato il pubblico fin dal mattino. Migliaia di persone hanno affollato i viali a mare per vedere i carri allegorici, mentre ospiti d’onore hanno partecipato all’evento. Il sole ha scaldato gli spettatori, dando il via a una giornata di festa che promette bene per le prossime sfilate.

Si è svolta con grande successo la prima sfilata del Carnevale di Viareggio 2026, un evento che ha attirato migliaia di spettatori lungo i viali a mare, sotto un cielo limpido e un sole che ha anticipato i segni della primavera. La manifestazione, che ha segnato l’apertura ufficiale della 153ª edizione della rassegna, ha iniziato con il tradizionale scoppio dei tre colpi di cannone, seguito dall’applauso della folla e dall’esibizione della Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno. Tra i momenti più intensi della serata, l’omaggio a Andrea Paci, storico dj del Carnevale scomparso recentemente, le cui musiche hanno accompagnato generazioni di spettatori sui carri, ha suscitato emozione e commozione tra il pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prima sfilata del Carnevale di Viareggio attira folle e ospiti d’onore, successo di pubblico e attenzione nazionale

Approfondimenti su Carnevale Viareggio

