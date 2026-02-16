Carnevale di Carbonara riprogrammati tre eventi | ecco quando

Il Carnevale di Carbonara subisce una modifica: il Municipio IV ha deciso di spostare tre eventi a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse. Questa decisione mira a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, che si sarebbero dovuti radunare in diverse piazze del quartiere. Ora, gli organizzatori hanno annunciato le nuove date, sperando in condizioni più favorevoli per il divertimento collettivo.

Il Municipio IV comunica la riprogrammazione dei tre appuntamenti del Carnevale di Carbonara, inizialmente previsti nei giorni scorsi. Storico appuntamento del quartiere Loseto con sfilata di carri allegorici, corteo funebre di Zii Roch e grande festa finale con musica, animazione e divertimento per grandi e piccoli. Inizialmente previsto per sabato 14 febbraio, si terrà domani, martedì 17 febbraio, con partenza alle ore 16.00 in via Capriati e arrivo in piazza Vittorio Emanuele. Evento dedicato a bambine e bambini, con sfilata in maschera, animazione e festa finale, alla presenza di personaggi e mascotte.🔗 Leggi su Baritoday.it

La sfilata di Carnevale a Carbonara si prepara a partire, con le strade che si riempiranno di maschere e carri colorati.

A Carmignano è iniziato il Carnevale e le strade si riempiono di feste, maschere e allegria.

