Sfilata di Carnevale a Carbonara

La sfilata di Carnevale a Carbonara si prepara a partire, con le strade che si riempiranno di maschere e carri colorati. La città si organizza per vivere una festa diffusa, che coinvolge tutti i quartieri. Scuole, associazioni, parrocchie e gruppi sportivi stanno lavorando insieme per allestire un calendario di eventi che attraverserà i Municipi, portando allegria e spensieratezza tra i cittadini.

· domenica 15 febbraio, nei quartieri Carbonara e Ceglie del Campo (Municipio 4), si terrà la Sfilata di Carnevale del Municipio 4, promossa dalla Consulta delle Scuole. Il ritrovo è previsto alle ore 10.00 presso il parcheggio della scuola Calamandrei, con partenza della sfilata entro le ore 10.30 e conclusione intorno alle ore 13.00 in piazza Umberto I, dove si svolgerà un momento finale di animazione. L'iniziativa, ispirata al mondo Disney, coinvolgerà circa 500 tra bambini, famiglie e scuole del territorio, valorizzando creatività, inclusione e partecipazione, con il supporto di volontari e associazioni per la sicurezza e l'assistenza.

