A Carmignano è tempo di Carnevale | feste maschere e divertimento Ecco tutti gli eventi

A Carmignano è iniziato il Carnevale e le strade si riempiono di feste, maschere e allegria. Il Comune ha organizzato diversi eventi che coinvolgono i cittadini di tutte le età, portando il divertimento in vari spazi pubblici del paese. Le strade si preparano a vivere giorni di allegria e tradizione, tra sfilate, coriandoli e tanta voglia di festeggiare.

Carmignano (Prato), 3 febbraio 2026 – È tempo di maschere e coriandoli a Carmignano, dove il Carnevale torna protagonista con un ricco calendario di iniziative diffuse sul territorio, sostenute dal Comune e organizzate in diversi spazi pubblici. Un programma pensato soprattutto per i più piccoli, ma capace di coinvolgere famiglie e cittadini di ogni età. Il calendario dei festeggiamenti. Il primo appuntamento è venerdì 6 febbraio a Comeana, allo Spazio Giovani, con il coloratissimo “Carnevalino”: un pomeriggio dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnati da un adulto. In programma laboratori creativi per realizzare la propria maschera, giochi e sfide divertenti come la gara di stelle filanti e il tiro a segno al pagliaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

