Carnevale di Apricena trionfo alla seconda uscita | pubblico delle grandi occasioni e successo in crescita

Il Carnevale di Apricena 2026 ha attirato ancora più persone durante la seconda giornata, portando un’onda di allegria in tutta la città. La partecipazione del pubblico, più numerosa rispetto alla prima uscita, ha trasformato le strade in un vero e proprio spettacolo di colori e musica. La gente si è radunata per assistere alle sfilate e condividere momenti di festa, contribuendo a rendere l’evento sempre più vivace e coinvolgente.

Tantissimi i visitatori giunti anche dai comuni vicini per assistere alla sfilata dei carri allegorici, che hanno nuovamente conquistato il pubblico per originalità, cura dei dettagli e qualità scenografica Fin dal pomeriggio, il centro cittadino si è animato di maschere, musica e coreografie, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tantissimi i visitatori giunti anche dai comuni vicini per assistere alla sfilata dei carri allegorici, che hanno nuovamente conquistato il pubblico per originalità, cura dei dettagli e qualità scenografica. Il lavoro dei carristi, sostenuto dall’impegno di volontari, associazioni e gruppi organizzativi, ha dato vita a uno spettacolo coinvolgente e partecipato, capace di valorizzare la tradizione carnevalesca apricenese e rafforzare il senso di comunità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Oltre 200 esibizioni e pubblico delle grandi occasioni: successo per la "Winter Exhibition" di Gymnica '96 Gymnica '96, associazione di ginnastica ritmica di Forlì, ha recentemente inaugurato la prima edizione della Winter Exhibition al palazzetto dei Romiti, in collaborazione con Aics. Applausi e pubblico delle grandi occasioni per il concerto sinfonico del Nicolini Un teatro municipale pieno in ogni ordine di posti ha accolto il concerto sinfonico di apertura dell’Anno Accademico 2025-2026 del Conservatorio Nicolini. APRICENA, TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Carnevale storico di Apricena: il programma dell'edizione 2026Tutto pronto per l’edizione 1016 del Carnevale storico di Apricena. Start domenica 8 febbraio alle 14.30 con la ‘Gran Parata dei Carri’ e le sfilate mascherate, mentre alle 20 tutti in pista per balla ... foggiatoday.it Telesveva. . Sembra Rio de Janeiro ma è Apricena: lo spettacolo è nella città dei marmi, che si conferma la regina del Carnevale di Capitanata #apricena #attualità #carnevale - facebook.com facebook