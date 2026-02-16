Carnevale dei bambini festa con i paladini di Francia al Museo Pasqualino
Il Carnevale dei bambini si svolge al Museo Pasqualino, dove i Paladini di Francia prendono vita. Martedì 17 febbraio, dalle 16 alle 18, i bambini possono partecipare a una festa dedicata a cavalieri, principesse e maghe. Il museo si trasforma in un mondo di personaggi fantastici, offrendo un pomeriggio di giochi e spettacoli pensati apposta per i più piccoli.
Un carnevale decisamente fuori degli schemi, pensato apposta per i più piccoli. Martedì 17 febbraio, dalle 16 alle 18, il Museo delle Marionette aprirà le porte alla Festa di Carnevale dei Paladini di Francia - Cavalieri, guerriere, principesse, maghe e fate. Sarà poi la volta dello spettacolo di farsa Nofrio e Virticchio della compagnia Brigliadoro, di una merenda con le chiacchiere e di tanti balli insieme.
