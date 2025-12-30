La Befana del Poliziotto al Museo Classis | festa per i bambini con il clown Billo

Il Museo Classis di Ravenna ospita lunedì 5 gennaio la Befana del Poliziotto, un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Durante la giornata, i partecipanti potranno vivere un momento di convivialità e divertimento in un ambiente culturale e accogliente, con la presenza del clown Billo. Un’occasione per condividere una tradizione in un contesto educativo e ricreativo.

