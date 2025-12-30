La Befana del Poliziotto al Museo Classis | festa per i bambini con il clown Billo
Il Museo Classis di Ravenna ospita lunedì 5 gennaio la Befana del Poliziotto, un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Durante la giornata, i partecipanti potranno vivere un momento di convivialità e divertimento in un ambiente culturale e accogliente, con la presenza del clown Billo. Un’occasione per condividere una tradizione in un contesto educativo e ricreativo.
Lunedì 5 gennaio il Museo Classis di Ravenna ospita la Befana del Poliziotto, il tradizionale appuntamento dedicato a tutti i bambini e alle loro famiglie. Cuore dell’evento sarà lo spettacolo del clown Billo (l'artista Enrico Astolfi) con il suo “fantastico Circo”, mentre nel corso della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
