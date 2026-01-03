Meteo Napoli maltempo nel primo weekend del 2026 | pioggia e temporali tra sabato e domenica

Il primo weekend del 2026 a Napoli sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e temporali diffusi tra sabato e domenica. Il maltempo influenzerà le attività all'aperto e si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche, in particolare nella giornata di domenica. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per pianificare eventuali spostamenti o interventi.

Il meteo Napoli apre il 2026 sotto la pioggia: il primo weekend dell'anno sarà segnato dal maltempo, con precipitazioni diffuse e un peggioramento atteso soprattutto nella giornata di domenica. Il primo fine settimana del 2026 si apre all'insegna del maltempo a Napoli e su gran parte del Centro-Sud.

