Mostre esposizioni e poi il Carnevale di Aboca | gli eventi di oggi
Oggi, giovedì 12 febbraio, a Arezzo si susseguono tanti eventi. La giornata inizia con mostre e esposizioni, poi nel pomeriggio prende il via il Carnevale di Aboca. La città si anima con le feste e le attività artistiche, attirando visitatori da tutta la regione.
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 12 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE CARNEVALEIl calendario.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
