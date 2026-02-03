Aboca Museum tutti gli appuntamenti di febbraio

A Arezzo riprendono le attività di Aboca Museum, con nuovi eventi in programma tutto il mese di febbraio. L’obiettivo è coinvolgere sia adulti che bambini in incontri e laboratori, mantenendo vivo l’interesse per le piante e le erbe medicinali. La programmazione si arricchisce di appuntamenti che promettono di essere interessanti e accessibili a tutti.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Nel 2026 proseguono le attività proposte da Aboca Museum, con nuovi appuntamenti dedicati ad adulti e bambini. Di seguito il calendario degli eventi di febbraio, con i relativi link ai programmi e agli approfondimenti: 12 febbraio 2026 – 17 febbraio 2026 presso Aboca Museum: "Erbe in festa: il Carnevale ad Aboca Museum" - Allestimento tematico del percorso. Link: https:www.abocamuseum.iteventerbe-in-festa-il-carnevale-ad-aboca-museum Sabato 14 febbraio ore 10:00 presso Aboca Museum: "I rituali di seduzione femminile" - Visita guidata tematica e laboratorio di coppia.

