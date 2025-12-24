La settimana più critica per quanto riguarda i fondi per la gestione del Mose, quella in cui le aziende si erano rifiutate di proseguire il lavoro in assenza dei pagamenti attesi, era filata liscia. Maree relativamente basse per la stagione e bel tempo, paratoie che avevano potuto rimanere a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Vento, pioggia e maree, ma il Mose resta giù: torna l'acqua alta a Venezia

Leggi anche: Maltempo, prima alta marea a Venezia: attivato il Mose. Bora a 100 chilometri orari a Trieste

Leggi anche: Maree sopra i 105 centimetri, il Mose si alza due volte

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo, arriva il vortice polare. Vento e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna - Diversi i temporali che stanno coinvolgendo gran parte del Nord ma anche altre regioni come il Molise. msn.com