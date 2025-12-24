Vento pioggia e maree ma il Mose resta giù | torna l' acqua alta a Venezia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana più critica per quanto riguarda i fondi per la gestione del Mose, quella in cui le aziende si erano rifiutate di proseguire il lavoro in assenza dei pagamenti attesi, era filata liscia. Maree relativamente basse per la stagione e bel tempo, paratoie che avevano potuto rimanere a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

