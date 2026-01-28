Carnevale di Senigallia l' ospite speciale sarà Cristina D' Avena

La città di Senigallia si prepara a festeggiare la 42esima edizione del suo Carnevale. La giunta comunale ha approvato il calendario ufficiale e le modalità di collaborazione con le associazioni locali. L’evento si svolgerà con un ospite speciale, Cristina D'Avena, che salirà sul palco durante le celebrazioni, attirando sicuramente l’attenzione di grandi e piccoli. La festa si conferma un appuntamento importante per la città, con tante iniziative in programma e l’entusiasmo di tutta la comunità.

L'artista nota per aver prestato la propria voce a centinaia di sigle dei cartoni animati si esibirà al termine della sfilata. In totale l'evento durerà tre giorni e toccherà varie frazioni Le iniziative, tutte a ingresso gratuito, vedranno il coinvolgimento attivo delle associazioni delle frazioni che cureranno l'organizzazione degli eventi, la realizzazione e certificazione dei carri allegorici. Il Comune svolgerà invece una funzione di coordinamento generale delle attività sul territorio. Questo il commento del sindaco Massimo Olivetti: «Il Carnevale è uno degli eventi più sentiti dalla nostra comunità e rappresenta un momento di festa, partecipazione e identità collettiva.

