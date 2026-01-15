Carnevale 2026 sfilata dei carri e non solo | Latina si prepara a quattro giorni di festa

Latina si avvicina al Carnevale 2026, un evento che coinvolge la città in quattro giorni di festeggiamenti. Oltre alle tradizionali sfilate di carri allegorici, il calendario prevede anche esposizioni e altre iniziative culturali. La città si prepara a vivere questo momento di convivialità e tradizione, offrendo a residenti e visitatori occasioni di svago e condivisione.

Archiviato il Natale, Latina si prepara alla festa di Carnevale. Fervono infatti i preparativi per l'appuntamento più colorato dell'anno e l'amministrazione comunale ha già stilato un calendario di eventi che spaziano dalle tradizionali sfilate di carri allegorici a un'esposizione di auto.

