Carnevale a Jesi | sfilata di maschere e musica Il programma

La banda musicale G.B Pergolesi Città di Jesi organizza anche quest’anno il Carnevale in città, portando sfilate di maschere e musica dal vivo. La partecipazione è favorita dal supporto del Comune e della Pro Loco, che hanno preparato un programma ricco di eventi. Quest’anno, la manifestazione si svolge il weekend nel centro storico, attirando famiglie e appassionati di folklore.

Anche quest'anno il Carnevale arriva in città con la banda musicale G.B Pergolesi Citta di Jesi, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Il ritrovo per bambini e bambine, genitori e accompagnatori è previsto per domani (martedì grasso), alle ore 16:30 in Piazza Pergolesi per dirigersi in corteo, dopo un'esibizione musicale della banda, verso Piazza della Repubblica. All'arrivo ad attendere la schiera di mascherine vi saranno baby dance, giochi, sfilate, caramelle, dolci di carnevale. Una grande festa svago e divertimento per tutti, dove risuonerà musica con la divertente e coinvolgente animazione di Ciambellina.