Sfilata musica e maschere Carnevale per tutte le età

La città si prepara a vivere un carnevale ricco di sfilate, musica e maschere. È un momento di festa che coinvolge tutte le età, con eventi organizzati da associazioni, scuole e comitati di quartiere. Un’occasione per divertirsi, stare insieme e rafforzare il senso di comunità. La tradizione torna a riempire le strade e a portare allegria tra i residenti.

Un’occasione di divertimento per tutta la città. Una festa, che è anche tradizione, partecipazione, comunità e coesione tra associazioni, scuole, comitati di quartiere e contrada. Con un programma pensato per tutte le età". Così la vicesindaco Alessia Pupo ieri in conferenza stampa ha presentato il Carnevale 2026, insieme al sindaco Mauro Sclavi, al presidente di Confartigianato Tolentino Andrea Rilli, al presidente del coordinamento dei consigli di quartiere e contrada Marco Taddei e alla presidente della Pro Loco 2.0 Martina Cicconetti. Tre appuntamenti. Si inizia questo sabato, dalle 22 al Palazzetto dello sport, con la proposta targata Magma, The Brands, Bar Zazzaretta e Pro Loco 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina a Santa Croce si teme un nuovo maltempo che potrebbe rovinare il Carnevale d'Autore.

Il Gran Carnevale di Ancona torna anche quest'anno, con la tradizionale sfilata e il concorso a premi per le maschere più creative.

IL CARNEVALE DELLE MASCHERE- canzone di carnevale per bambini-link con testo e attività-

