Carnevale a Castelpoto | risate colori e gesti d’amore

Il Carnevale a Castelpoto si è svolto domenica, attirando molte persone che volevano dimenticare le difficoltà e festeggiare insieme. La sfilata dei carri colorati e le maschere divertenti hanno riempito le strade di allegria, mentre i bambini si sono lanciati coriandoli e zuccherini. Quest’anno, però, la festa ha avuto un significato più forte, perché la comunità ha deciso di onorare la memoria di Chiara, una ragazza di 14 anni scomparsa l’anno scorso. In molti hanno portato fotografie e fiori, creando un momento di vicinanza tra amici e vicini.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Carnevale di Castelpoto quest’anno ha avuto un significato speciale, trasformandosi in un abbraccio collettivo capace di unire un’intera comunità nel ricordo della piccola Chiara, scomparsa l’anno scorso a soli 14 anni dopo una lunga malattia. Tra i carri che hanno sfilato per le strade del paese, alcuni sono stati dedicati proprio a lei, trasformando il dolore in colore, musica ed emozione condivisa. Un’iniziativa nata dal cuore dei volontari e dei soci del circolo L’Agorà, che hanno voluto rendere omaggio alla sua gioia contagiosa e alla sua grande passione per Stitch. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

