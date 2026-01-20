Gabriella l’ultimo viaggio | Mia moglie vive ancora nei gesti d’amore dell’Adi

Il 22 gennaio 2025, Gabriella Stallone, conosciuta come la “tabaccaia di Villa Ceccolini”, ha lasciato questo mondo dopo quattro anni di lotta contro la Sla. Aveva 58 anni. La sua famiglia e chi la conosceva ricordano con affetto la sua dignità e il suo coraggio. Gabriella ha lasciato un esempio di forza e determinazione, vivendo fino all’ultimo con amore e serenità, e la sua memoria continua a vivere nei gesti quotidiani di chi le è stato vicino.

