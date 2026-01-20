Gabriella l’ultimo viaggio | Mia moglie vive ancora nei gesti d’amore dell’Adi
Il 22 gennaio 2025, Gabriella Stallone, conosciuta come la “tabaccaia di Villa Ceccolini”, ha lasciato questo mondo dopo quattro anni di lotta contro la Sla. Aveva 58 anni. La sua famiglia e chi la conosceva ricordano con affetto la sua dignità e il suo coraggio. Gabriella ha lasciato un esempio di forza e determinazione, vivendo fino all’ultimo con amore e serenità, e la sua memoria continua a vivere nei gesti quotidiani di chi le è stato vicino.
Un anno fa, il 22 gennaio 2025, Gabriella Stallone, 58 anni, conosciuta da tanti anche come la “tabaccaia di Villa Ceccolini”, salutava il mondo con grande dignità, accogliendo la morte, o il passaggio a un’altra vita, nella struttura di Fossombrone dopo quattro anni di lotta contro la Sla in cui Gabriella ha mostrato grande coraggio e determinazione assieme alla sua famiglia. Per ricordare Gabriella e per rendere omaggio alla preziosa opera dell’ Adi-Servizio Cure Domiciliari, il marito Lorenzo Paolini ha deciso di dedicare alla moglie e a chi l’ha assistita una Santa Messa, che si terrà domenica 25 gennaio alle ore 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Richard Branson e la dedica d'amore per la moglie Joan appena scomparsa: «Era la mia migliore amica, la mia roccia, la mia luce guida, il mio mondo»
Leggi anche: Brunella Platania, l’arte come atto d’amore: il viaggio di una donna che vive di verità | INTERVISTA ESCLUSIVA
Ciao! Sono Gabriella. Oggi vi mostro un lavoro nuovo e alcuni già proposti ma "ambientati". Sono tutti sassi di fiume, legati senza l’uso di colle, con una tecnica ispirata alle pratiche artigianali giapponesi di intreccio e annodatura. Nell'ultimo lavoro, su commis - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.