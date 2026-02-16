Carmageddon | Rogue Shift la sfida italiana rilancia il combat racing con una formula roguelite e distruttiva
Carmageddon: Rogue Shift, il nuovo capitolo del celebre franchise di corse distruttive, nasce dall’idea di un team italiano che voleva unire l’adrenalina delle gare con elementi roguelite. La scelta di integrare meccaniche di gioco procedurali e morte permanente nasce dalla volontà di offrire un’esperienza sempre diversa, con livelli generati casualmente e una sfida più dura. Un dettaglio concreto è il design dei veicoli, che i giocatori possono personalizzare e migliorare, rendendo ogni corsa unica.
Carmageddon Ritorna: La Scommessa Italiana del Combat Racing in Chiave Roguelite. Il celebre franchise di corse distruttive *Carmageddon* è tornato, reinventandosi in *Carmageddon: Rogue Shift*, un titolo che combina la frenesia arcade degli originali con la rigiocabilità dei roguelite. Sviluppato dallo studio italiano 34BigThings, il gioco è disponibile dal 16 febbraio 2026 e rappresenta una scommessa audace per rilanciare un classico, unendo tradizione e innovazione in un mix esplosivo. Un Nuovo Percorso per un’Icona. Il ritorno di *Carmageddon* non è una semplice riedizione, ma una vera e propria reinterpretazione del concetto di combat racing.🔗 Leggi su Ameve.eu
