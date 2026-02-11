Messina rilancia il calcio | 20 milioni di euro per una nuova Academy e il polo sportivo del Racing City Group

Messina si prepara a cambiare volto nel calcio. La città riceve un investimento di 20 milioni di euro da parte del Racing City Group, una società australiana. L’obiettivo è costruire una nuova Academy internazionale e un grande polo sportivo, che dovrebbe offrire nuove opportunità ai giovani e rilanciare il settore sportivo locale. I lavori stanno per partire, con l’aspettativa di vedere presto i primi risultati.

Messina è al centro di un ambizioso progetto sportivo guidato dal Racing City Group, una realtà australiana che intende investire circa 20 milioni di euro nella città dello Stretto per la realizzazione di una International Football Academy e un nuovo polo sportivo di 200.000 metri quadrati. L’iniziativa, promossa dall’imprenditore Justin Davis, mira a rilanciare l’Acr Messina 1900, stabilizzandola in Serie B, e a creare un polo di eccellenza per la formazione sportiva e l’attrazione di investimenti internazionali. L’investimento, annunciato l’11 febbraio 2026, rappresenta una svolta per il club giallorosso, salvato da un declino societario nei mesi precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Messina RacingCityGroup Messina, svolta ufficiale con Racing City Group che rileva il club e chiude i debiti: ora via libera alla nuova era Tre milioni di euro per il polo sportivo nel bene confiscato È stato annunciato un finanziamento di tre milioni di euro per il progetto del polo sportivo nel bene confiscato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Messina RacingCityGroup Argomenti discussi: INTERVISTE Bandiera Blu, Messina rilancia: dal Ringo a Galati un modello di mare accessibile che guarda già al 2026; Messina rilancia la Bandiera Blu: al Ringo prende forma un villaggio del mare accessibile e gratuito; Enna travolgente a Messina: cinquina al Franco Scoglio e classifica più tranquilla; Klaus Algieri è il nuovo commissario Confcommercio Messina: focus su imprese e rilancio del terziario. Messina, un piano da 20 milioni degli australiani del Racing City GroupUn’area da 200 mila metri quadrati per il nuovo centro sportivo dell’Acr Messina, una International Football Academy collegata all’Università, un investimento stimato in circa 20 milioni di euro e una ... msn.com Con la World Champions League di calcio balilla a Messina inclusione e spettacoloÈ partita ufficialmente a Messina la tre giorni della ITSF World Champions League di Calcio Balilla, che porta in città oltre 500 atleti, staff tecnici e delegazioni da tutto il mondo. Una manifestazi ... messinasportiva.it SCORELINE UPDATES Bologna 0:1 Parma Swansea City 3:0 Sheffield Wednesday Racing Genk 0 :0 And Keep following for more live updates - facebook.com facebook Lautaro: "Sì, senza dubbio per me oggi la Champions con l'Inter è un’ossessione perché siamo stati così vicini e non siamo riusciti a farcela. Più che altro la finale col City più che quella contro il PSG, dove non c’è stata partita. Quella è difficile da commentare, x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.