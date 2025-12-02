Open VAR chiarisce l'episodio Rrahmani-Koné | Se fosse stato in area e avesse dato rigore lo avremmo tolto

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il designatore Rocchi ha commentato a Open VAR il presunto intervento irregolare di Amir Rrahmani su Manu Koné, avvenuto all’inizio dell’azione che ha portato al gol decisivo di David Neres in Roma-Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

open var chiarisce episodioOpen VAR chiarisce l’episodio Rrahmani-Koné: “Se fosse stato in area e avesse dato rigore, lo avremmo tolto” - Il designatore Rocchi ha commentato a Open VAR il presunto intervento irregolare di Amir Rrahmani su Manu Koné, avvenuto all’inizio dell’azione che ... Segnala fanpage.it

open var chiarisce episodioRocchi a Open Var sull’episodio finale di Milan-Lazio: “Meritava un check di 15 secondi” - Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, analizza a Open VAR l’episodio di Milan- Scrive fanpage.it

Open VAR su Milan-Lazio. VAR: "E' un tiro in porta e lui allarga il gomito". Collu: "C'è Marusic che lo trattiene prima". Il commento di Rocchi - Come ogni martedì, su DAZN è uscita la nuova puntata di "Open VAR", programma nel quale vengono analizzati alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A. Secondo milannews.it

open var chiarisce episodioOPEN VAR - AIA, Rocchi: “Roma-Napoli? Sembrava fallo anche a me, ma la decisione è giusta” - Open Var ha analizzato tutti i principali episodi arbitrali della tredicesima giornata. Segnala napolimagazine.com

open var chiarisce episodioOpen VAR, Rocchi: “Milan-Lazio: non è rigore. Ma nemmeno fallo in difesa” - Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha rilasciato la sua dichiarazione a Open VAR, di DAZN, commentando quanto accaduto in Milan Lazio. Secondo msn.com

open var chiarisce episodioOpen Var, l'audio di Roma-Napoli. Di Bello contro Aureliano: "È fallo questo" - Svelato durante la trasmissione dedicata su Dazn l'audio del momento del fallo di Rrahmani su Koné che ha poi scaturito l'azione del gol degli ospiti ... Da ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Open Var Chiarisce Episodio