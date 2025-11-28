Inzaghi e l’addio all’Inter Pastorello spiazza | Se avesse vinto la Champions non sarebbe andato via! Ecco cosa mi disse

Inter News 24 . Parla l’agente. Intervistato da Fanpage, il noto agente sportivo Federico Pastorello rivela alcuni retroscena sui trasferimenti dei suoi assistiti come Romelu Lukaku o Simone Inzaghi (su tutti il suo addio all’Inter in estate ) LA TRATTATIVA PER CONTE AL CHELSEA – « Il Chelsea era orientato sull’Italia e dissi: “Se dovete prendere un allenatore italiano, prendete lui perché pè il più bravo”. Organizzammo un appuntamento e diedi qualche piccolo suggerimento a Conte su come prepararlo: restammo nove ore a casa di Abramovich. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi e l’addio all’Inter, Pastorello spiazza: «Se avesse vinto la Champions non sarebbe andato via! Ecco cosa mi disse»

