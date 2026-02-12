Ddl Immigrazione Meloni | Chi viene a vivere in Italia deve rispettare regole sennò sarà espulso – Il video

Meloni torna a ribadire che chi sceglie di vivere in Italia deve rispettare le regole. In un intervento a Bruxelles, la premier ha spiegato che il governo ha approvato un nuovo provvedimento che accelera le procedure di espulsione per chi delinque. Meloni ha citato in particolare reati come violenza pubblica ufficiale, riduzione in schiavitù e maltrattamenti in famiglia, dicendo che chi non rispetta le leggi italiane sarà espulso senza esitazioni.

(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 "Oltre al blocco navale il provvedimento prevede molte altre cose, in particolare proprio per garantire la sicurezza ci sono procedure più veloci per espellere gli stranieri che sono stati condannati, ma si ampliano anche i casi in cui si può espellere uno straniero che delinque, aggiungendo reati come violenza pubblico ufficiale, riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, perché se vuoi vivere in Italia devi rispettare le leggi dello Stato italiano oppure viene espulso" così la premier Meloni dal Belgio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Immigrazione Italia Caso Bassetti-Parisi, Comitato Salute Pubblica contro la virostar: "Solidarietà alla showgirl, chi rappresenta la Sanità deve rispettare decoro e il vivere civile" Il caso tra Matteo Bassetti e Heather Parisi ha acceso un dibattito sulla correttezza e il rispetto nel confronto pubblico. Ddl immigrazione, via libera dal Cdm. Dal blocco navale alle regole nei Cpr Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera un disegno di legge che cambia le regole sull’immigrazione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Immigrazione Italia Argomenti discussi: Migranti, approvato il disegno di legge: blocco navale, multe e uso dei telefoni limitato per chi sta nei Centri; Ddl immigrazione, via libera dal Cdm: ecco tutte le misure; Migranti, blocco navale e stretta alla protezione internazionale: via libera del governo al ddl; La stretta sull'immigrazione: cosa cambia in concreto. Ddl Immigrazione, Meloni: Chi viene a vivere in Italia deve rispettare regole sennò sarà espulso(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 Oltre al blocco navale il provvedimento prevede molte altre cose, in particolare proprio per garantire la sicurezza ci sono procedure più veloci per espellere ... quotidiano.net Ddl migranti, Giorgia Meloni interviene sul blocco navale: Promessa mantenuta, niente ostacoli fantasiosiGiorgia Meloni punta a rafforzare la difesa dei confini marittimi con il nuovo Ddl immigrazione, prevedendo il blocco navale e il trasferimento dei migranti verso Paesi terzi in caso di emergenze. Ecc ... notizie.it Fratelli d'Italia lancia la sfida in Parlamento: "Portiamo subito il ddl immigrazione in Aula, vediamo chi è davvero dalla parte della sicurezza." Il capogruppo Galeazzo Bignami interviene alla Camera sulla questione. #ANSA - facebook.com facebook DDL IMMIGRAZIONE: L’ITALIA SMETTE DI ESSERE IL CAMPO FINTI-PROFUGHI D’EUROPA E TORNA AD ESSERE STATO SOVRANO Interdizione delle acque territoriali. Sanzioni e confisca per le navi ONG che violano la legge. Espulsioni più ampie per c x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.