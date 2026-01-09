Oltre 70 specialisti in arrivo da tutta Italia per confrontarsi sulle innovazioni nella cardiologia

Il 22 e 23 gennaio, il Centro residenziale universitario di Bertinoro ospiterà il convegno “Tavi Romagna 2026”. Oltre 70 specialisti provenienti da tutta Italia si riuniranno per discutere sulle innovazioni nella cardiologia interventistica, con particolare attenzione alla stenosi valvolare aortica. L’evento rappresenta un’occasione importante di confronto e aggiornamento nel campo delle terapie strutturali cardiovascolari.

Il Centro residenziale universitario di Bertinoro ospiterà il 22 e 23 gennaio il convegno “Tavi Romagna 2026”, evento scientifico di rilievo nazionale dedicato alla stenosi valvolare aortica ed alle più recenti innovazioni nella cardiologia interventistica strutturale. La responsabilità. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

