Capri incontra Cortina | notte evento al Vip Club
Il Vip Club di Capri ha invitato gli ospiti a una serata speciale, portando l’atmosfera di Cortina sull’isola. La serata, organizzata per festeggiare il grande evento di Milano Cortina 2026, ha visto arrivare vip e atleti, tra musica e brindisi. Un mix di eleganza e allegria ha animato il locale, che si è riempito di risate e conversazioni. Il pubblico ha potuto assaporare un’anticipazione dell’atmosfera che si respirerà durante le Olimpiadi invernali.
Capri incontra Cortina: l’Anema e Core approda al Vip Club per celebrare il gran finale di Milano Cortina 2026. Quando la magia del Mediterraneo si intreccia con l’eleganza delle Dolomiti, nasce un evento destinato a lasciare il segno. Sabato 21 febbraio 2026, Capri incontra Cortina in una notte che unisce due icone assolute della nightlife italiana: la leggendaria Taverna Anema e Core e il raffinato Vip Club Cortina, cuore pulsante dell’Eight Cortina. Un gemellaggio simbolico e spettacolare che suggella la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, trasformando la Regina delle Dolomiti in un palcoscenico di musica, stile e italianità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Revocata la licenza al ristorante “Da Paolino” a Capri, meta dei vip sull’isola: scoperti abusi edilizi
Cortina, il locale vip di Franz Kraler e Club Moritzino chiuso poche ore prima dell'inaugurazione: non ha avuto l?agibilitàLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Capri incontra Cortina: l’Anema e Core di Gianluigi Lembo per il gran finale delle OlimpiadiQuando il calore del Mediterraneo incontra i cristalli di neve delle Dolomiti, il risultato è un evento destinato a restare nella ... msn.com
Vip Club Estetica, Capelli e Nail.. Vip Club Estetica, Capelli e Nail. · Original audio. - facebook.com facebook
Dopo la sconfitta in casa contro il Sudtirol gli ultras del Bari irrompono nella tribuna vip per dare la caccia a Luigi De Laurentiis x.com