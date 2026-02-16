Capri incontra Cortina | notte evento al Vip Club

Il Vip Club di Capri ha invitato gli ospiti a una serata speciale, portando l’atmosfera di Cortina sull’isola. La serata, organizzata per festeggiare il grande evento di Milano Cortina 2026, ha visto arrivare vip e atleti, tra musica e brindisi. Un mix di eleganza e allegria ha animato il locale, che si è riempito di risate e conversazioni. Il pubblico ha potuto assaporare un’anticipazione dell’atmosfera che si respirerà durante le Olimpiadi invernali.