Cortina il locale vip di Franz Kraler e Club Moritzino chiuso poche ore prima dell' inaugurazione | non ha avuto l?agibilità

Era stata annunciata come una delle inaugurazioni più attese di questo inverno olimpico nella Conca d?Ampezzo. Invece un paio d?ore prima dell?evento, ieri è stata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Cortina, il locale vip di Franz Kraler e Club Moritzino chiuso poche ore prima dell'inaugurazione: non ha avuto l?agibilità

Argomenti simili trattati di recente

Parte in Italia la staffetta della fiaccola olimpica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina La mattina del 6 dicembre, ora locale, la torcia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è partita dallo Stadio dei Malmi di Roma, dando inizio a una staffetta di 63 - facebook.com Vai su Facebook

Cortina, il locale vip di Franz Kraler e Club Moritzino chiuso poche ore prima dell'inaugurazione: non ha avuto l’agibilità - Era stata annunciata come una delle inaugurazioni più attese di questo inverno olimpico nella Conca d’Ampezzo. Riporta ilgazzettino.it

El Camineto di Cortina riapre, da Daniela Santanché a Maria Elena Boschi e Jonathan Kashanian: chi erano i vip per l'inaugurazione - Lo storico locale di Cortina appartiene ora al gruppo Majestas di Flavio Briatore e ieri sera, 9 dicembre, ha dato già sfoggio di tutto il suo potenziale con una ... Lo riporta leggo.it

El Camineto di Cortina, parata di vip per l'inaugurazione del locale di Briatore: Santanché, Boschi, Della Valle, Bertolucci - Quando si mettono insieme una ministra e un principe con la supervisione di Flavio Briatore, assente perché in quel di Montecarlo, non può mancare all’appuntamento un sole come da giorni non si vedeva ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Cortina d'Ampezzo, pesce e cibo scaduti in tre ristoranti vip: multe e sequestri - I militari della Capitaneria di Venezia, coordinati dal centro controllo Area pesca del ... Riporta iltempo.it

Franz Kaler inaugurazione a Cortina: al via Prospettiva K, tanti vip (FOTO) - A celebrare l’apertura del nuovo store al 119, l’exclusive dj set del leggendario compositore Giorgio Moroder e un’opera a cielo aperto di Stefano Ogliari Badessi. Da luxgallery.it

Cortina, pesce scaduto nei ristoranti dei vip: «Alimenti senza etichette, multe per 22 mila euro e sequestri da 1,4 tonnellate» - Prodotti del mare e alimentari scaduti o non tracciarti nei ristoranti più rinomati di Cortina: sequestri per 1,4 tonnellate e multe. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it