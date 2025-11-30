Revocata la licenza al ristorante Da Paolino a Capri meta dei vip sull'isola | scoperti abusi edilizi
Il Comune di Capri ha revocato la licenza commerciale a "Da Paolino", ristorante noto per essere frequentato, ogni estate, da personaggi famosi di ogni genere. Il provvedimento arriva dopo i sopralluoghi delle forze dell'ordine, che avevano portato alla luce abusi edilizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/11/capri-revocata-la-licenza-al-ristorante-da-paolino/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Capri #ristorazione #DaPaolino #limoni #Gastronomia - facebook.com Vai su Facebook
Capri – È un terremoto destinato a scuotere l'isola azzurra e l'intero panorama della ristorazione internazionale. Il Comune di Capri ha notificato la revoca della licenza commerciale a uno dei suoi indirizzi più celebri e iconici: il ristorante "Da Paolino", il "tempi Vai su X
Revocata la licenza al ristorante “Da Paolino” a Capri, meta dei vip sull’isola: scoperti abusi edilizi - Il Comune di Capri ha revocato la licenza commerciale a "Da Paolino", ristorante noto per essere frequentato, ogni estate, da personaggi famosi ... Segnala fanpage.it
Capri, il Comune revoca la licenza allo storico ristorante dei vip - Il Comune di Capri ha revocato la licenza commerciale al ristorante “Da Paolino”, storico locale di via Palazzo a Mare noto per la clientela internazionale. Riporta napolitoday.it