Calcio femminile Per l' Acf la rete di Tuteri non basta il Cesena vince al Bruno Nespoli

L’Acf Arezzo affronta il Cesena al Bruno Nespoli nella sedicesima giornata di campionato. Le padrone di casa cercano punti per risalire in classifica, ma il Cesena si dimostra più forte e vince, anche se la rete di Tuteri non basta a evitare la sconfitta.

L’Acf Arezzo torna sul campo del Bruno Nespoli per la sedicesima giornata di campionato. Le amaranto sfidano il Cesena, quarto in classifica.Primo tempo16’ Gol Cesena. Dopo aver avuto alcune occasioni in avanti, il Cesena trova il vantaggio. Ciabini viene pescata con un passaggio filtrante e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

