Calcio femminile Per l' Acf la rete di Tuteri non basta il Cesena vince al Bruno Nespoli

L’Acf Arezzo affronta il Cesena al Bruno Nespoli nella sedicesima giornata di campionato. Le padrone di casa cercano punti per risalire in classifica, ma il Cesena si dimostra più forte e vince, anche se la rete di Tuteri non basta a evitare la sconfitta.

L’Acf Arezzo torna sul campo del Bruno Nespoli per la sedicesima giornata di campionato. Le amaranto sfidano il Cesena, quarto in classifica.Primo tempo16’ Gol Cesena. Dopo aver avuto alcune occasioni in avanti, il Cesena trova il vantaggio. Ciabini viene pescata con un passaggio filtrante e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Allo stadio Bruno Nespoli di Arezzo, il Cesena si prende i tre punti battendo l’Arezzo.

Le nostre Sofia Ballabio e Marta Razza sono state convocate in occasione della partita amichevole della Rappresentativa Nazionale LND U20 che si terrà mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 12:30 presso il Centro Sportivo "Bruno Nespoli" di Arezzo contro la s facebook