Capitale del Libro 2025 Castel Bolognese prepara la propria candidatura

Il Comune di Castel Bolognese presenta il dossier di candidatura a Capitale del Libro 2025, un documento che, pur non avendo portato all’assegnazione del titolo, rappresenta oggi la base concreta di un progetto culturale che l’Amministrazione intende sviluppare e rendere operativo. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

