Capello critico | Un giocatore top come Bastoni non può comportarsi così! E sono deluso da Chivu per un motivo

Fabio Capello critica duramente Bastoni e Chivu dopo il derby tra Inter e Juventus, accusando il difensore di aver agito in modo inappropriato e esprimendo delusione per il comportamento di Chivu. Durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ha sottolineato come un giocatore di alto livello come Bastoni non possa permettersi certi gesti in campo, evidenziando anche un atteggiamento che non si aspetterebbe da lui. Capello ha anche commentato alcune scelte di Chivu, senza risparmiare parole dure. Nei commenti, ha menzionato un episodio specifico che ha attirato la sua attenzione.

Fabio Capello critica Bastoni per aver simulato un fallo durante la partita, cosa che ha portato l’arbitro a prendere una decisione sbagliata.

Capello critica duramente Chivu, affermando di essere rimasto deluso dalle sue parole dopo la partita.

