Mi ha deluso non è stato coerente con quanto detto | Capello duro contro Chivu

Capello critica duramente Chivu, affermando di essere rimasto deluso dalle sue parole dopo la partita. L’ex allenatore ha spiegato di conoscere molto bene il difensore, avendolo allenato alla Roma, e si è detto sorpreso dal suo comportamento nel post-gara. Capello ha sottolineato che le dichiarazioni di Chivu non rispecchiano ciò che aveva promesso durante la settimana.
“Conosco molto bene Chivu, che è stato mio calciatore alla Roma, ma le sue parole nel dopogara mi hanno profondamente deluso “. Fabio Capello “bacchetta” Cristian Chivu. L’ex allenatore di Roma e Juventus tra le tante – oggi opinionista – ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport a proposito delle parole del tecnico nerazzurro sul caso Bastoni nell’immediato post gara. “Non è stato coerente con quanto aveva detto alla vigilia e alla fine ha dato l’impressione di giustificare ciò che è successo. Più delle sue parole, però, contano le sue azioni “, ha proseguito Capello. Il riferimento è appunto alle dichiarazioni di Chivu dopo la partita, prima a Sky Sport e poi in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Capello si è sentito tradito perché padre Chivu, che aveva apprezzato per le sue parole persuasive, non ha mantenuto le promesse fatte prima dell’incontro.
Fabio Capello critica Bastoni per aver simulato un fallo durante la partita, cosa che ha portato l'arbitro a prendere una decisione sbagliata.
