La squalifica di Marco Becattini ha preso tutti di sorpresa. Durante la partita con il Follonica Gavorrano, l’allenatore del Terranuova Traiana ha ricevuto un’ammonizione che gli impedirà di sedere in panchina domenica prossima. La decisione della giustizia sportiva è stata immediata e nessuno si aspettava questa sanzione, anche perché prima c’era stata una diffida. Becattini, quindi, dovrà guardare la partita dalla tribuna, lasciando il comando della squadra a un suo collaboratore.

Il tecnico del Terranuova Traiana, Marco Becattini, non sarà seduto in panchina, domenica: il mister biancorosso, già diffidato, ha infatti rimediato durante la sfida con il Follonica Gavorrano, l’ammonizione che ha fatto scattare la squalifica. A guidare la squadra sarà allora il vice Gianpaolo Giugni. Il giudice sportivo ha anche inflitto alla società 2mila euro di multa per "avere propri sostenitori per tutta la durata della gara rivolto espressioni offensive ad ogni fischio da parte del direttore di gara. Inoltre proferivano espressioni irriguardose e blasfeme nei confronti della terna". Quanto sia calda la tifoseria del Terranuova, il Siena lo sa bene e anche domenica, al Matteini, c’è da scommettere, i bianconeri troveranno un clima bollente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La giustizia sportiva. Prima la diffida. Poi l’ammonizione. Becattini non ci sarà

Approfondimenti su Terranuova Traiana

La giustizia sportiva italiana affronta da tempo criticità che richiedono una riforma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Terranuova Traiana

Argomenti discussi: Giustizia sportiva e trasparenza: oggi un convegno al Majorana di Bari; Iniziato a Roma il mini raduno con atleti U22 di Serie B Nazionale. Adam Filippi nello staff tecnico; Giustizia Sportiva, mano pesante del giudice sportivo per il Lagonegro. Tutti i provvedimenti; Dalla panchina si fa espellere, stangata per l'ex Juve.

La giustizia sportiva. Prima la diffida. Poi l’ammonizione. Becattini non ci saràIl tecnico del Terranuova Traiana, Marco Becattini, non sarà seduto in panchina, domenica: il mister biancorosso, già diffidato, ha ... sport.quotidiano.net

Agnelli e Arrivabene, prima spallata: come si può arrivare alla rivoluzione della giustizia sportivaAnalisi e spiegazione punto per punto delle novità portate dalla pubblicazione delle conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Dean Spielmann ... tuttosport.com

Sono passati dieci anni esatti, ma nessuno a Fiumicello ha dimenticato Giulio Regeni e il Popolo Giallo chiede verità e giustizia ancora più forte di prima. Almeno mille alla Pista di Pattinaggio e molte più all'esterno le persone che stanno partecipando a "Gi - facebook.com facebook

Perché votare SÌ alla riforma sulla giustizia Un giudice realmente terzo è la prima garanzia di libertà. La terzietà del giudice non è una formula astratta, ma la condizione essenziale perché la giurisdizione sia indipendente e imparziale. Il giudice deve essere x.com