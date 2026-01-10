Arbitri nel caos tra minacce dimissioni e veleni | le carte dell’inchiesta Zappi a rischio decadenza
Un’inchiesta di 250 pagine mette in discussione la gestione dell’AIA e il ruolo di Antonio Zappi, accusato di aver esercitato pressioni su dirigenti arbitrali e di aver indotto dimissioni. La vicenda, che ha generato tensioni e controversie, approfondisce i rapporti interni e le possibili conseguenze per il presidente, ora a rischio decadenza. Un’analisi dettagliata delle carte rivela le dinamiche complesse che coinvolgono il mondo arbitrale italiano.
